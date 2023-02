Manchester City a rischio retrocessione, Guardiola: “Ci hanno già condannato, non vado via”

"Non mi muovo da questo posto. Posso assicurare, ora più che mai, che voglio restare. A volte ho dei dubbi, perché sette anni sono tanti, ma ora non voglio andarmene".

"Il mio primo pensiero è che siamo già stati condannati. Siamo fortunati a vivere in un paese meraviglioso in cui tutti sono innocenti fino a prova contraria. Noi non abbiamo avuto questa opportunità - ha aggiunto il tecnico dei Citizens -. Noi siamo già condannati. Ci sono 19 squadre in Premier League che ci accusano senza darci la possibilità di difenderci ma sono pienamente convinto che sarà riconosciuta la nostra innocenza"