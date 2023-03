Roma, Mancini: “Posto in CL? Con i se e i ma non si va da nessuna parte”

Le parole del capitano della Roma che ha segnato il gol vittoria contro la Juve e si è soffermato sulla lotta per un posto in Champions

Gianluca Mancini ha segnato per la Roma il gol che è valso la vittoria contro la Juventus. Alla fine della partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato della sua rete, della vittoria, ma anche della zona Champions. I giallorossi sono a 47 punti come il Milan: «Oggi cattiveria e solidità? Sì, ma dobbiamo capire che tutte le domeniche bisogna giocare così. Appena molliamo, succede quello che è successo con la Cremonese e dispiace perché potevamo avere punti in più per errori nostri. Oggi però abbiamo dato una grande risposta, davanti a un grande pubblico e abbiamo meritato di vincere».