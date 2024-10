Marchetti: “Milan, ci sono problemi di spogliatoio. Mi chiedo se Fonseca…”

“Non rischia nessuno per ora, i problemi del Milan non sono di natura tattica ma di spogliatoio. Fonseca non è un allenatore scarso, ma bisogna vedere con che spirito le sue idee tattiche vengono poi applicate. Se il gruppo non è allineato la responsabilità è dell’allenatore, se ci sono problemi di disciplina riguarda l’allenatore. In casa Fiorentina questi problemi non ci sono stati, Kean ha tirato il rigore nonostante il rigorista fosse Gudmunsson, ma non si è creato un problema perché ha vinto la partita. Non si possono tirare fuori i problemi solo quando si perde, il Milan oggi è su un ottovolante non è in caduta libera. È in grado Fonseca di risolvere questi problemi? È in grado questa società di supportare Fonseca? Un anno è colpa di Pioli, un anno è colpa di Fonseca, ma non è che forse alla fine il problema non è l’allenatore? Stiamo parlando di tutto questo solo perché De Gea ha parlato due rigori”.