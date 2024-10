Inzaghi, Zanetti, Calabria. Sono i tesserati di Inter e Milan che saranno sentiti in settimana come persone informate sui fatti

Inzaghi, Zanetti, Calabria. Sono i tesserati di Inter e Milan che saranno sentiti in settimana come persone informate sui fatti dai pm che hanno rovesciato il sistema criminale che reggeva trasversalmente le due curve milanesi. I tre non sono indagati ma chiamati a rispondere come persone informate sui fatti del rapporto con alcuni degli arrestati emerso durante le indagini. "Approfittando dalla sosta, si dovrebbe partire proprio da Simone Inzaghi, contattato al telefono dall’ormai ex capo della Nord Marco Ferdico sul tema della dotazione alla Nord dei biglietti per Manchester. Entro la fine di questa settimana sarà sentito anche il vicepresidente Javier Zanetti e Davide Calabria", si legge sulla Gazzetta dello Sport.