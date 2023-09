Milan, Baresi: “Tanta amarezza e dispiacere dopo il derby, ma col Newcastle…”

Franco Baresi, ex difensore rossonero e oggi dirigente milanista, è tornato sul derby perso dalla squadra di Pioli per 5-1 contro l'Inter

Ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Newcastle, Franco Baresi, ex difensore rossonero e oggi dirigente milanista, è tornato sul derby perso dalla squadra di Pioli per 5-1 contro l'Inter di Inzaghi sabato pomeriggio:

"Effetto San Siro dopo il derby? E' un nostro alleato, è casa nostra e deve diventare una fortezza. L’amarezza e il dispiacere per il derby è tanta, ma stasera è un’altra partita, torniamo in Champions in un girone tosto. Tutto può accadere, è importante tornare a vincere per tornare a sorridere".