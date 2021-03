Franco Baresi: “Milan e Inter diverse. Le vittorie rossonere passano dalla qualità”

L'ex difensore ha parlato della lotta scudetto: "Rimonta? L’Inter solida e lanciata. I rossoneri devono continuare a puntare al massimo

Franco Baresi, ex difensore e vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato della lotta dei rossoneri per lo scudetto: «Rimonta? Vediamo, davanti c’è un’Inter solida e lanciata. Io penso che il Milan debba continuare a puntare al massimo, fa parte della nostra storia. Sappiamo che per lo scudetto non dipende solo da noi, intanto continuiamo a vincere con lo stesso spirito di Firenze, abbiamo dato un bel segnale».