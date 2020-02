Ravezzani lancia la domanda: “Milan ormai come il Torino?”. Suma non ci sta e replica così

“Il Milan è diventato come il Torino?”. La domanda, dopo l’ennesima sconfitta rossonera nel derby, sorge spontanea. Il divario tra l’Inter e i rossoneri sta diventando abissale, come testimoniano i 22 punti di differenza in classifica.

A Telelombardia, la domanda è stata posta dal direttore Fabio Ravezzani. Inevitabile la replica di Mauro Suma. “Questa è domanda è fatta per farmi incazzare, è fatta solo per questo”, ha detto sorridendo il giornalista e tifoso rossonero. “Prima del derby dello scorso anno, il Milan aveva un punto in più dell’Inter. Il Torino ha mai avuto un punto più della Juve? Ha mai eliminato la Juve dalla Coppa Italia? Noi sì. Quindi come fate a dire che il Milan è come il Torino?”.