«Una reazione dopo la presa di posizione con Theo e Leao? Noi abbiamo un gruppo con qualità, abbiamo bisogno di avere più energie ed intensità, più momenti di recuperare velocemente la palla e questo si fa con atteggiamento giusto e intensità e abbiamo avuto tanta energia e questo fa la differenza. Il lavoro dei quattro giocatori in avanti è stato importante in recupero e questa energia è importante e loro hanno fatto molto bene». Paulo Fonseca, allenatore del Milan , ha commentato così - ai microfoni di DAZN - la partita contro il Venezia vinta 4-0.

Questa cosa c'è già dalle altre stagioni. Calabria e loro sono i capitani perché sono quelli con più partite nel Milan. E oggi non c'era Calabria. Sono immagini forti quelli con loro? Come tutte le immagini in cui abbiamo l'atteggiamento giusto per la squadra. Leao ha fatto un ottimo lavoro difensivo. Ha imparato tanto e anche i compagni sono soddisfatti del suo lavoro in fase difensiva.