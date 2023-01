Sky – Milan, un club inglese ha tentato Giroud con una grossa offerta

Il mercato inglese chiude alle 23, quando in Italia sarà mezzanotte. Da Skysport è arrivato un retroscena sul mercato del Milan. Al club rossonero sarebbe arrivato un'offerta importante dalla Premier League per un suo attaccante.

L'Everton avrebbe fatto un'offerta importante per sottrarre alla squadra di Pioli Giroud: "Offerti tanti soldi al giocatore e un bonus importante per la salvezza. Era un contratto valido anche per la prossima stagione, 8 mln e mezzo netti di sterline. Il giocatore e il club hanno detto no", ha sottolineato Gianluca Di Marzio a 'Calciomercato l'Originale".