Milan, Pioli: “Quarti, che soddisfazione. Spero di non incrociare un’italiana”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo lo zero a zero imposto al Tottenham a Londra

«C'è molta soddisfazione, l'anno scorso l'obiettivo era passare agli ottavi e non ci siamo riusciti, questa sera un passo avanti». Stefano Pioli, alla fine della partita con il Tottenham finita zero a zero, ma che ha portato alla qualificazione del Milan ai quarti di Champions League, ha parlato ai microfoni di Skysport.

Il tecnico rossonero ha anche aggiunto: «Non mi hanno sorpreso. I miei hanno provato ad essere pericolosi e sono stati squadra, in entrambi le partite abbiamo dimostrato di meritare il passaggio del turno. I quarti? Credo che la cosa importante sia ributtarci anche in campionato, credo che questa positività debba essere un'iniezione di fiducia per il campionato perché è troppo importante essere tra le prime quattro. Dobbiamo spingere tanto e poi vedremo il sorteggio. Poi sei tra le prime otto e quindi qualsiasi avversario incontrerai sarà un avversario temibile. Molto onestamente preferirei non incontrare squadre italiane».