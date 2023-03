Conte: “È stata una gara equilibrata. Futuro? Magari mi mandano via prima. Vediamo…”

Al termine di Tottenham-Milan , Antonio Conte ha commentato l'eliminazione dalla Champions ai microfoni di Prime Video. "Europa indigesta per me? Devi parlare sempre delle squadre altrimenti diventa riduttivo. Bisogna sempre della squadra e del lavoro che si fa. Mi fa sorridere questa domanda. Questa è una squadra che deve lavorare tanto per diventare competitiva a livelli importanti".

"Secondo me c'è un bel po' di strada da fare. Sono qui da 14 mesi, non dimentichiamo che l'anno scorso eravamo in Conference League. Penso che uno step in avanti lo abbiamo fatto, non dimentichiamo che il Milan è la squadra campione d'Italia e noi non abbiamo vinto niente. Se pensi che possano bastare 13-14 mesi per diventare competitivi, si sbaglia. I calciatori si sono impegnati, però bisogna determinare di più in fase offensiva".