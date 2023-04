Miretti: “Il segreto per battere l’Inter? Restare gruppo. Dobbiamo fare il nostro”

Prima della partita contro l'Inter, per la Juventus ha parlato ai microfoni di Mediaset che trasmette in esclusiva la partita in chiaro su Canale 5, Miretti. Queste le parole del calciatore di Allegri prima del fischio d'inizio: «Io una costante? Una prova di fiducia del mister, cerco di ripagare tutte le volte che posso in campo. Sono contento e mi godo la partita».