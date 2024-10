Momenti difficili e momenti di gioia. L'Europeo non è stato solo la gioia della vittoria per Alvaro Morata. Con la Spagna l'attaccante del Milan ha vinto l'Europeo ma proprio nel momento del trionfo ha deciso di lasciare il suo Paese. Troppe le critiche ricevute per il calciatore costretto a subire - da quanto racconta - insulti anche quando era per strada in compagnia dei figli, o al ristorante, o al supermercato. «Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte», ha raccontato.