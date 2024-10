«Mi spiace, stimo Alvaro come giocatore e come persona» ha commentato Ballarini. «Il mio post di benvenuto era privo di secondi fini, non certo per farmi pubblicità. Anzi se lui non avesse reso nota la vicenda citandomi nella storia su Instagram, nessuno o quasi se ne sarebbe accorto. Avevo fatto lo stesso post per Onana quando aveva preso casa in paese, eppure non c’era stato scandalo. Del resto, se lui non avesse organizzato una festa in piscina sabato sera, i vicini non si sarebbero lamentati chiedendo chi fosse il nuovo inquilino. Mi spiace se si è offeso e vorrà andare via, ma se resta prenda la residenza e paghi la tassa rifiuti». Morata aveva affittato la stessa casa nella quale abitava l’ex interista Onana, ora al Manchester United.