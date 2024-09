"È Juve-Napoli, non Motta-Conte: i protagonisti saranno i grandi giocatori che scenderanno in campo, sperando che i nostri dimostrino i nostri valori. Sarà una grande partita con giocatori forti: vediamo cosa possiamo fare domani davanti al nostro pubblico giocando il nostro calcio con serietà. Dovremo essere un blocco solido per evitare di concedere spazi a giocatori come Kvara o Lukaku. Cercheremo di portare la partita dalla nostra parte facendo il gioco che conviene a noi. Dobbiamo avere l’ambizione di fare ancora meglio e crescere, come sempre. Napoli senza Coppe e quindi in vantaggio per il titolo? Chi lo sa… Il calendario lo conoscevamo anche prima. Il Napoli è costruito per vincere lo scudetto, del resto gli azzurri lo hanno conquistato poco tempo fa con un calcio straordinario di cui si parlava in tutto il mondo. Sono davvero forti come squadra”.