Morata sfida Lautaro - Al suo primo derby, l’attaccante spagnolo punta ad andare subito a segno. La sua quota-gol Betclic è di 3.60, mentre la valutazione per Lautaro Martínez, spesso decisivo contro il Milan ma ancora in cerca della prima firma in questa Serie A, si attesta a 2.20. L’attacco interista sarà completato da Marcus Thuram, la cui gioia personale è stimata a 2.45, ma possibili colpi vincenti possono arrivare anche dal grande ex Hakan Çalhanoğlu, a 3.20, e da Henrikh Mkhitaryan, a 3.70. Dietro a Morata, invece, scaldano i motori Rafael Leão, con quota-gol a 4.25, Christian Pulisic, a 4.75, e Tijani Reijnders, a 9.50.