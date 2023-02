Mourinho: “Inter, manca il secondo piede per i quarti. Belotti e Spinazzola…”

José Mourinho ha parlato della vittoria della Roma in Europa League ai microfoni di Skysport: «Qualificazione strameritata con la Roma più bella della stagione? Una squadra che ha fatto risultato e una partita completa a tutti i livelli. Squadra, gruppo, empatia, mi è piaciuto tutto. Ma non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico. Noi allenatori siamo il prodotto finale del lavoro di tanta gente. I miei analisti mi hanno aiutato a preparare la partita al meglio possibile».

Meritatissimi gli applausi. Ci sono attaccanti che se non fanno gol non fanno niente. Lui invece anche se non segna lavora tanto per la squadra. Siamo felici della riconoscenza che lo stadio ha avuto per lui