Mourinho, siluro a Sarri: “Rispetto avversari, differenza tra chi ha vinto 26 titoli e chi…”

Josè Mourinho ha risposto alla sua maniera a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la punzecchiatura in vista del derby

In vista del derby di domenica, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, aveva punzecchiato la Roma in conferenza stampa, sostenendo che domani Mourinho e i suoi, impegnati in Europa League contro lo Slavia Praga, avrebbero giocato poco più che un'amichevole.