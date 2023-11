Mussa: “Chiesa ha una grandissima cilindrata, il problema è che va allenato meglio”

"Chiesa ha grandissima cilindrata, potenzialmente ha uno strappo clamoroso, ma il problema per me è che va allenato meglio. Non ha tutte le scelte chiare nella sua testa. Devi fare la cosa giusta al momento giusto. A volte fa cose non sue. Deve migliorare in tattica, nella scelta in determinate situazioni. Se avesse un mister che gli da un input corretto crescerebbe ancora di più".