Mussa: “Lautaro bandiera Inter? Mi sembra utopia, più probabile che non resti”

L’allenatore Giovanni Mussa a TMW Radio ha commentato le parole di Javier Zanetti su Lautaro Martinez. Ecco il suo pensiero: “Il Toro bandiera? E' più probabile che non rimanga. Le proprietà prima erano familiari, oggi sono completamente diverse. Si metteva la persona al centro, oggi c'è il professionista, che è ben diverso. Il professionista è acquistabile comunque rispetto alla persona. E' complicatissimo poi che un attaccante rimanga sempre in un club. Mi sembra utopia, sarebbe bellissimo ma non è più il calcio romantico di prima”.