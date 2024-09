A Radja Nainggolan hanno chiesto cosa pensa dell'esonero di Daniele De Rossi deciso dai Friedkin, i proprietari della Roma. «Mi sembra pura follia, è arrivato alla Roma dicendo che non gli interessavano i soldi e si è conquistato la fiducia con i risultati. Gli fanno un contratto triennale e poi lo cacciano dopo quattro giornate, una follia. Carenza di risultati? Discorsi assurdi. L'Atalanta ha perso 4-0 contro l'Inter, è stata inguardabile: mica hanno cacciato Gasperini se non ha iniziato come gli anni precedenti. Se tutti i giocatori poi sono dalla sua parte, c'è qualcosa in più di quello che dicono», ha detto.

«La proprietà della Roma ha preso De Rossi per calmare la pizza dopo l'esonero di Mourinho e con lui avevano trovato la soluzione giusta. In quattro giornate non si possono dare giudizi definitivi. Mi sembra una barzelletta e non è un esonero giustificabile con i pareggi ottenuti in quattro gare. Gli avrei dato tempo anche perché la sua Roma giocava meglio rispetto a quando c'era Mourinho. Bastavano un paio di vittorie ed eri di nuovo lì perché la classifica è corta. Non gli hanno dato il tempo che serve per lavorare anche quando ci sono dei cambiamenti in squadra. Juric? Fa un calcio fisico e intenso, ma la squadra non è fatta per arrivare tra le prime quattro», ha concluso l'ex centrocampista nerazzurro.