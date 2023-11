Napoli, Olivera in lacrime a Bergamo. Mazzarri: “Non è una cosa leggera”

Mathias Olivera , difensore del Napoli , prossimo rivale dell'Inter in campionato, si è fatto male durante la partita contro l'Atalanta. Il terzino è crollato a terra da solo dopo una torsione del ginocchio innaturale. La palla era lontano dai suoi piedi ma il giocatore si è fatto male ed era in lacrime, è uscito in barella piangendo e i compagni sono accorsi in soccorso per sostenerlo.

Al suo posto Mazzarriha inserito Juan Jesus. E a fine partita sulle condizioni del giocatore il tecnico non si è sbilanciato: «Ci hanno detto che non è una cosa leggera ma non aggiungo altro, sentiamo domani lo staff medico». Serviranno quindi gli esami strumentali di domani per capire l'entità del problema. Intanto il club ha diffuso in una nota in cui parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro.