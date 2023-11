Mazzarri: “Ora ciclo di ferro? Andiamo partita dopo partita. Col Real… un’amichevole”

«Osimhen? Anche se non avessi allenato il Napoli si sapeva che era bravo, speriamo che entri subito in forma, sapete che di lui c'è bisogno. La cosa più facile è stato il modulo, lo faccio da 23 anni. Questa è una squadra che ha giocatori adatti a questo modulo. La cosa più facile è stata che questi ragazzi sono un gruppo eccezionale e mi hanno subito dato risposte concrete, hanno fatto loro subito i miei concetti. È nato subito il feeling, ma non parlo ora che è troppo presto» , le parole del tecnico, con un passato all'Inter, sulla partita.

«Prossime gare ciclo di ferro con anche l'Inter? Oggi abbiamo visto la prima difficoltà, poi tra tre giorni affronteremo una squadra che conoscete tutti, il Real un'amichevole via (ride.ndr). Andiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare il massimo. Non parliamo di titolo? No, ci mancherebbe siamo appena arrivati...».

(Fonte: DAZN)

