Oristanio: “Al momento non penso all’Inter. Simpatizzo, è fortissima. Qui a Cagliari…”

«Penso a battere il Genoa col Cagliari. Davvero, ora non penso all’Inter. Sono contento che sia in testa. Simpatizzo. È fortissima. Completa. Ma li conosco poco, solo Agoumé. Ma sono felice di Cagliari, una città bella, col mare».

«Un bel gruppo. (A proposito la diagnosi di Nandez stiramento ai flessori dice che almeno un mese lo farà fuori ndr). Ranieri è bravo ad analizzare partita e avversario. Entri in campo pronto. E ti fa giocare sereno. Il segreto per centrare l’obiettivo è stare uniti»

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.