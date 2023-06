Orlando: “Juventus? Confermando Allegri si prende un rischio”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del difficile momento in casa Juventus

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del difficile momento in casa Juventus e del futuro di Allegri:

Che idea si è fatto sulla conferma di Allegri?

“Sono un po’ sorpreso. Ero sicuro facessero un ulteriore sforzo economico per prendere un nuovo allenatore. Il rischio nel tenere Allegri c’è, spero che lui si evolva per migliorare il gioco. Avrà molto da lavorare. La Juventus con il gioco attuale non va più bene. Penso che tenerlo sia un rischio”.