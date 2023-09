Palladino: “Con Inter e Atalanta era mancato qualcosa, con la Lazio emozionanti. Gagliardini…”

«Siamo felici di come è andata, ci serviva un contro una grande squadra. Perché venivamo da due gare contro grandi club come Inter e Atalanta nelle quali avevamo un po' lasciato a desiderare in qualche cosa e questa sera abbiamo fatto la partita in fase di possesso e non, i ragazzi sono usciti stremati dalla partita e mi hanno fatto emozionare. Questa gara ci dà slancio e consapevolezza per le prossime gare». Così Raffaele Palladino su Dazn, dopo il pareggio per uno a uno contro la Lazio.