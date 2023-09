Palladino: “Con l’Inter avevamo lasciato a desiderare. Come dice Gagliardini…”

Stravedo per Colombo, l’ho voluto io personalmente, è delle nostre zone, ha un senso di appartenenza per la maglia non indifferente. Credo tanto in questo ragazzo, lo seguo da qualche anno, ha un grande futuro davanti. Non deve avere nessuna responsabilità, deve fare come sta facendo, gli manca ritmo gara per il pre-campionato fatto col Milan. Sono convinto che farà tanti gol se continua così.