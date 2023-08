Monza, Palladino: “Soddisfatto della prestazione, giocavamo contro una grande squadra”

"Resto comunque soddisfatto della prestazione. Ben vengano anche gli errori, così ci mettiamo al lavoro per migliorare. Mercato? Manca qualcosina, abbiamo un'ottima ossatura ma manca qualcosa. Siamo in perfetta sintonia. Colombo e Muriel? Mi piacciono molto, ma al di là dei nomi la società sa cosa ci serve davanti. Aspettiamo".

