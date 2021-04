Palmeri: “Esclusione McKennie, Arthur e Dybala? Juventus davvero ipocrita se…”

I tre giocatori bianconeri sono stati esclusi dall'ultima convocazione di Pirlo. Una punizione per aver trasgredito alle regole anti Covid e di coprifuoco.

Ha fatto molto discutere il ritrovo tra alcuni giocatori bianconeri a casa di McKennie, dopo la segnalazione del vicino di casa e l'intervento delle forze dell'ordine. Presenti anche Arthur e Dybala, ma non solo. Secondo alcune ricostruzioni le persone presenti erano più di quelle elencate. E i media suggeriscono che i giocatori bianconeri presenti non fossero solamente quelli sopra citati (e non convocati da Pirlo in occasione dell'ultima partita).