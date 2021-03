Palmeri: “Ronaldo frustrato alla Juventus. Mendes ha bussato al Real e…”

Il giornalista nel suo editoriale per TMW ha spiegato cosa potrebbe accadere nel futuro del portoghese

Daniele Vitiello

Il matrimonio tra la Juventus e Cristiano Ronaldo sta vivendo una fase di grosse perturbazioni. Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per TMW, ha spiegato la situazione: "Non solo adesso la Juventus non vede l’ora di alleggerirsi del cappio economico a cui la sottopone Cristiano Ronaldo, ma adesso è Cristiano Ronaldo stesso che si sente frustrato dalla permanenza alla Juve. Sente che rimanere a Torino lo possa privare di quel paio di tentativi che ancora gli rimangono di sollevare la Champions e dunque più probabilmente il Pallone d’Oro. Cristiano Ronaldo ha dato mandato a Jorge Mendes di trovargli una nuova sistemazione. All’identikit rispondono solo in tre: Real Madrid, PSG e Manchester United. Le ultime due ancora non sono state contattate a dovere e non hanno ancora manifestato alcun interesse, come del resto non fecero tre anni fa quando Cristiano diede mandato di trovare il post-Madrid".

L'unica pista più o meno percorribile al momento è quella del Real Madrid. Diversi sono comunque gli aspetti da tenere in considerazione. Spiega il giornalista: "La Casa Blanca invece ha ascoltato, ha annuito, non ha detto di no, e ha preso tempo. Il Real Madrid è interessato, Zidane ha dato il suo benestare, Florentino non si oppone, il che vuol dire che il primo ostacolo è rimosso. Ma manca ancora quello più importante: i 31 milioni netti che Cristiano Ronaldo percepisce. Mai e poi mai il Real Madrid li corrisponderebbe. Tanto più in tempi in cui propone un taglio del 10% a Sergio Ramos.

Probabilmente non arriverebbe che a poco meno di 20 milioni di €, ovvero circa il 10% in meno rispetto a quanto percepisse Cristiano a Madrid. Probabilmente vorrebbe rinegoziare anche i 28 milioni che chiederebbe la Juve per non fare minusvalenze, forte dello ‘sconto’ sulla clausola da 1 miliardo di € fatto 3 anni fa, ridotta a 117 milioni. La Juventus aspetta, attende, ma capisce che ci sono troppi tagli da operare per esserne sicuri".