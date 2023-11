Pandev: “Napoli? -10 dall’Inter è tanto, ma con Mazzarri sicuro…”

Walter Mazzarri torna in panchina. Addirittura torna al Napoli. In pochi avrebbero potuto immaginare uno scenario del genere, compreso chi lo conosce bene come Goran Pandev, intervistato oggi dal Corriere dello Sport. Queste le parole del macedone: "Scudetto? Dieci punti dall’Inter e otto dalla Juventus sono già tanti. E poi si parla di due eccellenze. Ma Mazzarri nei primi quattro ci entra, ne sono sicuro. E tra Coppa Italia e Champions farà divertire. Ha argomenti sufficienti e il modulo è un falso problema che saprà come risolvere. Comunque, l’uomo adatto per riportare il Napoli tra le grandi è lui.

Che Napoli trova? Spiace per Garcia, non è mai bello doversi esprimere mentre un allenatore è stato esonerato. Ma questo è il calcio. Il Napoli è uno squadrone, non so cosa non sia andato, a volte succede, ma è così pieno di giocatori di talento che, se per caso mi chiedesse qual è il mio preferito, io non saprei cosa risponderle. L’ho sentito, anche recentemente, mi sembra leggermente cambiato, più tranquillo. Ma rimane un riferimento anche caratteriale, ha dentro il fuoco, ti fa star bene, ti fa lavorare. Ci conoscevamo già ma Napoli ha rafforzato il rapporto, che è rimasto»