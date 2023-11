CdS – Correa, il riscatto è un miraggio: la prospettiva più plausibile è una

Che potesse essere soltanto un 'arrivederci' lo sospettavano in molti. Quando il Tucu Correa ha lasciato Appiano Gentile in prestito con diritto di riscatto per trasferirsi al Marsiglia c'era la sensazione che da quelle parti probabilmente si sarebbe fatto rivedere. E tale presagio non può che aumentare, guardando al rendimento dell'argentino.

Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Zero gol e zero assist in 9 presenze stagionali. Il Marsiglia al decimo posto, a 11 lunghezze dal terzo, che varrebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions. Insomma, le possibilità che Correa prosegua la sua avventura in Francia dopo quest’annata sono già in caduta libera. Gli accordi presi lo scorso agosto, infatti, oltre al prestito oneroso da 2 milioni, prevedono per l’OM un diritto di riscatto fissato a 13 milioni, che, in caso di pass per la Champions, diventerebbe obbligo, ma a 11 milioni. Come si può intuire, tutto molto complicato, nonostante sia trascorso solo il primo terzo di campionato".