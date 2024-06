“Uscirei dal discorso del passato di Thiago Motta, io non lo identifico come uno degli emblemi dell’Inter del triplete. Lui è un grande professionista, vuole fare questo mestiere e sa di giocarsi una grande occasione. La sensazione è che voglia giocarsela al meglio, me lo hanno descritto come uno che pretende molto, vuole fare bene e credo ci riuscirà”.