Pioli e le ‘accuse’ per i 20 rigori a favore: “Non mi toccano, ne avremmo meritati di più”

Sono stati 20 i rigori concessi al Milan in questo ultimo campionato. Un piccolo record sul quale Stefano Pioli non si scompone: tutti meritati...

Stefano Pioli ha riassunto in una lunga intervista a Repubblica l'ultima stagione con i rossoneri. Dagli obiettivi ai progetti per il futuro: il tecnico ha raccontato di voler preservare l'entusiasmo messo in campo in questo lungo campionato. E sulle 'accuse' al Milan per i venti penalty a favore ha risposto così: «Non mi toccano: ne avremmo meritati di più. Il Var torni alle origini: intervento in caso di errore evidente dell’arbitro. E poi basta fidarsi del fermo immagine: sullo slancio, un contatto in foto lo vedi sempre, ma il calcio non è mica statico. Mi permetto anche un consiglio al designatore Rizzoli, che stimo: coppie fisse arbitro-Var, che si alternino nei due ruoli per affinare uno stesso modo di arbitrare. Oggi cambiano di continuo: spesso si nota scarsa simbiosi».