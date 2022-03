Pioli: “Meritavamo di vincere, gara intensa. Cinque squadre in lotta per lo scudetto”

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Inter a San Siro. La sfida tra le due milanesi è finita a reti inviolate: "Siamo stati squadra per tutta la durata della gara, abbiamo creato di più, non siamo riusciti a concretizzare ma è stata una prestazione positiva che lascia a tutti le possibilità di qualificazione. Per me il bicchiere mezzo pieno è la prestazione della squadra, sarebbe stato comunque un risultato aperto al ritorno. Resta la prestazione solida fatta con coraggio ed energia, dobbiamo buttarci con grande attenzione alla prossima gara di campionato. Menzione di merito per la difesa? Credo di sì. Sapevamo che si sarebbero creati tanti duelli e ne abbiamo vinti tanti. Se loro fanno delle belle prestazioni è perché la squadra fa una bella prestazione e loro possono mettere in evidenza caratteristiche e qualità. È stata una gara molto intensa ed è stato giusto fare dei cambi. Meritavamo di vincere tutti hanno dato il loro contributo. Per Giroud è stata una buona gara. Sono contento di essere in semifinale, era un nostro obiettivo. avremo tempo per recuperare energie per una partita complicata come quella contro il Napoli. Saremo preparati nel miglior modo possibile. Inter con il freno tirato? No, è una squadra forte, tutte le cinque squadre che lotteranno per lo scudetto sono veramente forti: Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Juve".