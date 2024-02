Pioli: “L’Inter ha superato il calendario difficile in modo netto: ora è finita”

Discorso scudetto chiuso per Stefano Pioli: così l’allenatore del Milan in conferenza ha commentato il cammino dell’Inter in campionato

Così l'allenatore del Milan in conferenza ha commentato il cammino dell'Inter in campionato. "Campionato chiuso? Credo di sì, il percorso dell'Inter è incredibile, il calendario era difficile a un certo punto con Fiorentina, Roma e Juventus, superato quello in modo così netto credo sia finita. Scudetto nel derby? Voi siete dei fenomeni a far perdere energie su cose così. Il 21 aprile è troppo lontano, abbiamo la Lazio noi ora e tanti obiettivi da centrare, pensiamo a domani sera", le sue parole.