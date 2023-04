Pioli: “Inzaghi sotto pressione? Non giudico. Il calendario prima dell’Inter…”

Stefano Pioli, alla vigilia del prossimo impegno del Milan , ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni: "È importante vincere, lo è molto di più ora. Possiamo finire bene questa stagione. Mancano 8 partite di cui 5 a San Siro: dobbiamo finire bene il campionato per le qualità che abbiamo. È facile perché abbiamo chiuso il sogno Champions in una stanza blindata. Ora pensiamo al campionato: abbiamo 4 partite e sappiamo che dobbiamo spingere tanto; l'attuale posizione in classifica non è quella che vogliamo alla fine. Gli infortuni? Ibra è convocato; autonomia limitata, però sta bene. Non ci sarà Giroud, che è stato un po' tartassato al tendine del polpaccio nelle ultime partite. Pobega ha preso un colpo oggi: vediamo domani".

La Juve non ci condiziona. Certo, prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti. Inzaghi sotto pressione? La Champions arriverà: quando sarà il momento ci penseremo. Non giudico le posizioni altrui. Il calendario verso l'Euroderby? Che sia stata e che sarà una stagione molto dispendiosa sì, ma starà a me gestire bene le forze dei giocatori, mantenendo la giusta tensione in tutte le partite di campionato soprattutto. È chiaro che il calendario è quello che è... Dopo la Roma si farà il necessario per mettere le formazioni migliori per fare più punti possibili".