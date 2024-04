Il Corriere della Sera lascia ancora uno spiraglio sulla permanenza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Non è ancora stato deciso l’addio secondo il quotidiano, nonostante il doppio ko in Europa League contro la Roma. “Dopo che le 7 vittorie consecutive avevano rafforzato l’idea originale della società di confermarlo, l’ultima nerissima settimana rischia di aver completamente stravolto gli scenari. Anche se la valutazione sarà più ampia. Il derby? Occorre fare di tutto per evitare il sesto k.o. filato, anche per dare un senso al finale di stagione, ma non sposterà gli equilibri sul futuro della panchina.

La scelta verrà presa solo a fine stagione, è il messaggio che filtra con forza da Casa Milan. A decidere saranno il patron Cardinale col presidente Scaroni, il super consulente Ibrahimovic, l’ad Furlani e il dt Moncada. Sul tavolo verranno messe attenuanti e aggravanti, come è giusto che sia. Partendo da un punto basilare: Pioli ha ancora un anno di contratto, quindi significa che andrebbe trovato un accordo, a meno che non sia lui a scegliere di cambiare squadra (Napoli?). Restasse, il contratto in scadenza non sarebbe un problema per la proprietà. Le attenuanti di Pioli? Innanzitutto la rivoluzione dell’estate 2023, con molti giocatori nuovi che hanno avuto bisogno di tempo per integrarsi. Ora la rosa verrà solo perfezionata. E un allenatore che conosce già ambiente e processi di maturazione sarebbe oggettivamente un vantaggio. Fra le aggravanti, la sensazione diffusa di essere alla fine di un ciclo”, si legge.