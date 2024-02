Il Milan domani gioca in Europa League contro il Rennes. Ecco le parole di Stefano Pioli a Sky Sport verso il match: "Ora la nostra Champions è l'Europa League, che il Milan non l'abbia mai vinta è uno stimolo in più per noi. Vogliamo affrontare al meglio la gara di domani, possiamo portarci in vantaggio rispetto ai nostri avversari nel doppio confronto. Conquistare la coppa? Si vive gara dopo gara necessariamente, ora l'obiettivo è il doppio scontro per passare il turno. Dobbiamo partecipare alla competizione con l'ambizione di arrivare in fondo, siamo il Milan. Dobbiamo essere ambiziosi e provare a superare il Rennes. L'abbiamo preparata bene, li seguiamo da tante partite, sono molto veloci e giocano in verticale, dobbiamo affrontarli con molta attenzione".