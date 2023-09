CL, Pioli: “Al derby con tante aspettative, grande delusione. Ma in rifinitura…”

«Sulla prestazione mi ritengo soddisfatto perché abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Non abbiamo finalizzato quanto creato, abbiamo giocato contro una squadra forte, noi siamo stati più intensi e qualitativi, ma nell'area avversaria non siamo riusciti a finalizzare ed è un peccato». Così Stefano Pioli dopo l'esordio del suo Milan nella Champions 23-24 con il Newcastle, ai microfoni di Skysport, dopo lo zero a zero maturato sul prato di San Siro.

«Stasera possiamo avere la testa alta sapendo che c'è ancora da migliorare. Ringrazio i tifosi che mi hanno applaudito e anche quelli che mi hanno fischiato, li capisco. Per quello che non siamo riusciti a fare, o non sono riuscito a fare io, nel derby. Ma per incitamento sono unici, hanno spinto fino alla fine e la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva. Paura che dopo la gara con l'Inter la squadra non reagisse? Domenica è stata una giornata difficilissima dopo un derby che non è andato come volevamo. C'eravamo arrivati con tanti aspettative ed è stata una grande delusione quindi è stato difficile parlare alla squadra. Ci ho parlato poco. Ma quando ci siamo concentrati sulla gara di oggi ho visto quello che dovevo vedere in una rifinitura di una gara di CL. Avevamo bisogno di vincere ma la prestazione ce la prendiamo tutta», ha concluso l'allenatore.