LAZIO - "Ha grande qualità, arriva da una sconfitta, saranno motivati, hanno qualità e giocano bene. Possiamo metterli in difficoltà se giochiamo come sappiamo per 95 minuti. Dobbiamo migliorare i nostri risultati in trasferta, questo è chiaro".

SCUDETTO - "Campionato chiuso? Credo di sì, il percorso dell'Inter è incredibile, il calendario era difficile a un certo punto con Fiorentina, Roma e Juventus, superato quello in modo così netto credo sia finita. Scudetto nel derby? Voi siete dei fenomeni a far perdere energie su cose così. Il 21 aprile è troppo lontano, abbiamo la Lazio noi ora e tanti obiettivi da centrare, pensiamo a domani sera".

ATALANTA - "Abbiamo analizzato e sottolineato aspetti positivi e situazioni che non ci hanno permesso di vincere una partita che avremmo meritato di vincere. Le occasioni le abbiamo avute. Il motivo l'ho detto prima: non siamo riusciti a fare un gol in più, nonostante le possibilità avute. Quota Champions? Non ce l'ho, Allegri è molto bravo in questo, aveva detto 70 punti. C'è ancora tanta strada da fare".

ROTAZIONI - "Domani? La partita con lo Slavia sarà molto importante, ma domani c'è solo la Lazio, poi avremo una settimana quasi completa. La squadra sta bene, siamo concentrati e motivati, abbiamo recuperato tanti giocatori".

CRITICHE - "Non sono sui social, non mi pesano più di tanto, ci sono e saranno sempre. Abbiamo ancora obiettivi importanti per questa stagione, siamo tutti concentrati su questo. Sono felice di allenare questo gruppo, stiamo migliorando tutti molto. Pensiamo a ottenere il meglio possibile dalle prossime sfide".

CAMMINO INTER - "Lo colloco sul livello del Napoli, numeri incredibili per entrambe. Solo la Juve di Conte aveva tutti questi punti ho letto. Hanno perso solo una partita, stanno ottenendo il massimo e facendo un campionato sopra le righe".

PROBLEMA ARBITRALE - "Non credo ci sia, gli arbitri provano a fare il meglio possibile. Non credo ci sia malafede nel modo più assoluto. Fortuna o sfortuna, rimane in quel campo lì".

COMPLIMENTI SPALLETTI - "Sempre d'accordo con Lucianone, adesso ancora di più. Fa sempre piacere ricevere complimenti dai colleghi. Solo chi fa l'allenatore sa cosa significa fare questo mestiere. Ci siamo sentiti un paio di settimane fa per il programma di allenamenti, poi non è riuscito a passare. È un collega che ho sempre stimato tanto e fatto giocare bene le sue squadre e i suoi calciatori. Con merito allena la Nazionale italiana".

FLORENZI O CALABRIA - "Davide sta meglio, sta bene ora. Le prestazioni di Florenzi sono importanti, difficilmente sbaglierò, chi sceglierò sarà pronto per giocare e l'altro potrà subentrare".

REIJNDERS - "Sta facendo bene, per me è un grandissimo giocatore. Ho scelto Adli perché in fase difensiva prende posizioni e contrasti diversi. Ieri era con la moglie, è diventato papà, si è allenato molto bene oggi mentre ieri non c'era. Siamo tutti molto felici per lui, auguri a lui, mamma e bambino".

TOMORI - "Sarà tra i convocati".

