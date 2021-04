Pirlo: “Superlega? Juve proiettata sul presente e su qualificazione in Champions”

L'allenatore ha parlato del nuovo torneo al quale anche aderisce anche la società bianconera ma ha sottolineato di essere proiettato sull'oggi

Concentrato sull'attualità. Pirlo , nella conferenza stampa che precede la partita contro il Parma di domani sera, ha parlato della Superlega. «La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica perché abbiamo speso tanto da un punto di vista fisico e mentale. Ho in testa delle rotazioni ma non cambierò tanti nomi», ha detto sulla gara.

-Cosa pensi di questa Superlega e se incide sulla squadra sapere di lottare per un obiettivo che non potrebbe esserci più.

Come ho detto prima, siamo concentrati sul presente e sulla qualificazione in CL. La Superlega è un progetto futuro. Il nostro presente è la qualificazione in CL. Questa mattina è venuto il presidente a parlare di questa cosa e siamo sereni perché sappiamo di avere lui impegnato in prima linea in questo progetto. Ma noi dobbiamo pensare al presente e alla qualificazione in CL.