Pistocchi: “Allegri ha nettamente la rosa più forte, come l’aveva Pirlo. Se non vincerà…”

Il tecnico juventino si è presentato oggi alla stampa per parlare degli obiettivi del club bianconero. Pistocchi ha commentato ironicamente le sue parole, aggiungendo un dettaglio...

Maurizio Pistocchi ha commentato le parole di Massimiliano Allegri rilasciate oggi nella conferenza stampa di presentazione alla Juventus: "40 minuti di press-conference per sapere che l’obiettivo della Juve di Allegri è arrivare in fondo a tutte le competizioni, che la Champions è un sogno, che Dybala e CR7 tirano bene le punizioni e che se arriva Pjanic le calcia anche lui. E che è stato preso per la sua competenza". L'ironia nelle parole dell'ex giornalista di Sportmediaset è tangibile.

E se Allegri dichiara che la favorita allo scudetto è l'Inter, in quanto attuale detentrice del titolo, la rosa a disposizione è tutta un'altra storia. Secondo Pistocchi non c'è discussione sul tema: "Allegri ha nettamente La Rosa più forte, come l’aveva Pirlo: se non vince sarà trattato anche peggio".