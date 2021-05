Rabiot: “Scudetto Inter meritato ma abbiamo dato loro un grosso aiuto”

Rabiot, poi, ha aggiunto: "Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo vinto due trofei e siamo qualificati per la Champions"

«Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo vinto due trofei e siamo qualificati per la Champions. E alla fine non era scontato. Ma è anche mezzo vuoto perché perdere lo scudetto ci pesa molto. È stata una stagione complicata, abbiamo perso punti preziosi contro squadre sulla carta meno forti di noi. Non vanno dimenticate le difficoltà legate al Covid e al calendario infernale, una situazione non facile anche per un allenatore al debutto. Per questo non va sottovalutato il valore dei due trofei vinti».