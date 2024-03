"Secondo me l’allenatore della Juve deve sempre dire che la squadra scende in campo per vincere", afferma Ravanelli

"Il secondo posto per la Juve è importante anche per poter disputare la Supercoppa Italiana l’anno prossimo. Secondo me i bianconeri dopo la sconfitta con l’Inter ha perso un po’ di tranquillità, sono venute meno le certezze. In questo periodo negativo della Juventus mi fa ben sperare una cosa: ho visto una squadra più propositiva anche per dire nel pressing. Una Juve meno di attesa, ma più offensiva. La Juve ha preso troppi gol di troppo ultimamente? Ha subito reti a difesa schierata, quindi secondo me ha subito reti di disattenzione. Penso, inoltre, che la Juve abbia fatto meglio nel girone di ritorno contro Napoli e Atalanta che all’andata in cui conquistò 4 punti. Allegri secondo me sta facendo molto bene, ma credo che lui senta le opinioni di tutti senza problemi”.