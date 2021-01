Repubblica: “Juve, con l’Inter la sconfitta più degradante degli ultimi 10 anni perché…”

“Dopo diciassette giornate la Juventus ha conosciuto la sconfitta più degradante dell’ultimo decennio, il primo vero atto di inferiorità. Nel campionato scorso Sarri aveva dato due lezioni di calcio a Conte, vincendo le due partite decisive per lo scudetto. Pirlo, che rispetto al collega ha Morata, Chiesa, Kulusevski, Arthur e Mc-Kennie, cioè rinforzi di mercato per oltre duecento milioni, s’è consegnato inerme a un’Inter scontata, prevedibile, un’Inter di scuola che ha giocato come nelle esercitazioni di mezza settimana, quando gli schemi riescono perché non c’è un avversario a boicottarli”. Repubblica non lesina un’analisi dura nei confronti di quanto mostrato dalla Juventus di Andrea Pirlo in campionato e soprattutto, contro l’Inter domenica sera. Secondo il quotidiano Agnelli non considera la stagione in corso un anno zero e ha delle aspettative alte. Pirlo? Secondo Repubblica l’allenatore non avrebbe dato spiegazioni, riducendo tutto ad un “approccio sbagliato”.

(Repubblica)