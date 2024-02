Sky – Roma, Smalling si allena in gruppo: può tornare contro l’Inter

Chris Smalling può tornare contro l'Inter: anche oggi il difensore inglese si è allenato in gruppo in casa Roma

Chris Smalling può tornare contro l'Inter. Ai box da settembre, il difensore ha ripreso a lavorare in gruppo e anche oggi si è allenato coi compagni in casa Roma. Non giocherà dal 1', ma tornerà a disposizione di Daniele De Rossi dalla panchina. Un rientro importante per i giallorossi, dopo un lunghissimo periodo ai box.