Nel suo podcast, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato anche del giocatore del Milan Rafael Leao dopo le voci sull'Arsenal: "Ha sorpreso un report che collega Rafa Leao all'Arsenal, ma a essere onesto ho zero aggiornamenti su questo. Non sono a conoscenza di trattative o altro: Leao è felice al Milan, ha clausola da 175 milioni ed è concentrato sul Milan ora, quindi a oggi non succede nulla", le sue dichiarazioni. Qui le recenti parole di Cassano su Leao.