Rombolà: “Ecco perché è stata punita solo la Juve. E non mi aspetto sanzioni per altri club”

"Perché tutti questi punti? Immagino che i giudici abbiano individuato nella condotta della Juve qualcosa di talmente grave che meritasse una punizione ulteriore rispetto a quella chiesta dalla Procura. E' una decisione anomala ma che immagino che sarà esplicitata nelle motivazioni. Perché queste intercettazioni hanno riguardato solo la Juventus? La risposta sta nel fatto che le indagini sono emerse per ora soltanto nei confronti della Juventus in sede ordinaria. La procura Federale ha solo preso atto di questa indagine che era in corso ed è intervenuta in merito".

Cosa bisogna aspettarci ora? Un effetto domino con altre società penalizzate?

"Tutto ciò che è stato valutato dalla giustizia sportiva deriva da indagini ben radicate nel tempo. Ma in questo momento non riesco a vedere una situazione simile per altre società, perché non ci sono per il momento ulteriori indagini. Magari si sta indagando ma per ora non ce lo dicono, ma per ora non è così. Per ora c'è una società che si è comportata così in maniera preponderante, altre in maniera episodica".