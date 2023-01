Juventus, Scanavino: “Sentenza ingiusta. Dal campo ci aspettiamo parecchi punti”

E ancora: "Che non sia una sentenza ingiusta lo ritengono non solo i tifosi della Juventus, ma anche tifosi di altre squadre, opinionisti, e tanto altro che hanno compreso l'esagerazione e l'iniquità di queste decisioni. La giustizia federale a quanto pare può comportarsi in modo arbitrario e ingiusto: oggi succede alla Juventus, domani può succedere a chiunque. Cherubini, da direttore sportivo, sarà inibito da alcune attività, tra cui quelle di operare sul calciomercato. Abbiamo scelto Calvo come football chief officer. Stiamo scegliendo persone con grande esperienza e con una carriera immensa in multinazionali enormi. Con lui ci sarà anche Manna, direttore sportivo della next generation.